Gabon: l’autonomisation de la femme au cœur d’une rencontre Koho-Masumbuka

C’est autour de la problématique liée à l’autonomisation que la ministre des Affaires sociales et des Droits de la femme Prisca Nlend Koho s’est entretenue ce jeudi 20 août avec le représentant au Gabon de la Banque Africaine de développement (BAD), Robert Masumbuko. Un entretien dont l’objet était de faire le point sur les avancées du projet libre devant permettre à l’entreprenariat féminin de connaître enfin son essor.

Le duo Koho-Masumbuka, en se réunissant ce jeudi 20 août au ministère des Affaires sociales et des Droits de la femme, avait un double objectif. Débattre d’une part des contours et projets éventuels pouvant mener à ce qu’au Gabon les femmes soient de plus en plus indépendantes, et porter un regard sur les avancées du « Livre Blanc de l’entrepreneuriat » outils important dans la mise en place de cette volonté de la ministre des des Affaires sociales et des Droits de la femme.

Ce projet visant à vulgariser les possibilités d’entreprendre au féminin prône entre autres une approche participative des femmes intégrant également les chefs d’entreprise et responsables d’administration publique. La Banque Africaine de développement souhaite « apporter l’accompagnement nécessaire pour la finalisation de la production du livre blanc de l’entrepreneuriat » à ce programme qui sera un « Outil d’aide à la décision, le document propose des solutions ciblées au profit des femmes entrepreneures », a-t-on pu lire sur la page facebook de la ministre de tutelle.

Le livre blanc attendu devrait permettre la résolution des problématiques essentielles liées à l’accompagnement de l’entrepreneuriat féminin. Il est question d’endiguer certains stéréotypes qui plombent ainsi son essor. Au Gabon, chaque année 2000 entreprises soit 28 % sont créées par des femmes. Un chiffre encore considéré comme insuffisant par les femmes qui veulent l’augmenter pour mieux s’autonomiser davantage.