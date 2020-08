Gabon: l’auteur présumé de l’incendie du stade omnisports appréhendé

Si des faisceaux d’indices pointaient un acte criminel après l’incendie survenu dans l’enceinte du Stade Omnisport Omar Bongo de Libreville, des sources contactées par Gabon Media Time indiquent que l’auteur présumé de cet acte aurait été rattrapé par les forces de sécurité avec le concours des agents du Samu social gabonais aux environs de 17 heures.

On en sait un peu plus sur l’incendie qui s’est déclenché ce jeudi 06 août 2020 dans l’enceinte du Stade Omnisport de Libreville. Si durant cet incident, des badauds ont indiqué qu’un jeune du quartier serait à l’origine de cet acte, des informations concordantes recueillies par Gabon Media Time corroborent cette version.

Selon notre source, le présumé pyromane aurait tenté de « mettre le feu à une porte pour pénétrer dans une des salles de l’édifice, certainement pour dérober des objets laissés par la Société qui effectuait les travaux ». Malheureusement le feu se serait vite propagé et le malfrat aurait pris la fuite. « Les agents des forces de l’ordre qui sont arrivés plus tôt au stade ont pris une voiture du Samu social gabonais et ils l’ont rattrapé à quelques mètres du stade », nous a confié une autre source présente durant cette course poursuite.

Si cette information est avérée, l’opinion pourra très vite être éclairée sur les réelles motivations du présumé pyromane. Quant aux autorités, elles devraient prendre des mesures plus appropriées pour garder en sécurité cet édifice en construction pour lequel d’énormes moyens ont déjà été injectés.