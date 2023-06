Gabon : l’association Pivot 4.0 accompagne 50 femmes dans la digitalisation

Ecouter cet article Ecouter cet article

L’association Pivot 4.0 a lancé le 25 mai 2023 l’accompagnement de 50 femmes à travers le programme « Entreprendre au Féminin » à son siège dans les locaux de la société d’incubation numérique du Gabon (SING). Une initiative qui vise à assister les bénéficiaires et de leur donner les rudiments sur les questions relatives à la digitalisation et l’entrepreneuriat au Gabon.

Lancé le 25 mai 2023, ce projet est financé par l’Ambassade de France à travers son programme PISCAA. Cette action est une opportunité pour les participantes de bénéficier et de jouir de l’expertise des bénévoles de l’association sur les questions d’entrepreneuriat et de marketing digital. Par des méthodes agiles de gestion de projets, au développement personnel et à l’utilisation des outils numériques.

En effet, « Entreprendre au Féminin », déploie un programme d’incubation sur 3 mois qui permettra de renforcer la capacité d’autonomie des femmes. Représentée à 80% par ces dernières. Il a pour ambition de renforcer leurs capacités pour un meilleur rendement dans leurs activités économiques et entrepreneuriales grâce au numérique. Le clou du programme étant le développement et la pérennisation du parcours entrepreneurial féminin sur le marché économique du Gabon.

Il faut dire que la progression de l’entrepreneuriat féminin constitue un point important dans la création d’entreprise. Dans un souci d’égalité face à l’emploi et de développement économique. L’association Pivot 4.0 multiplie ses actions. L’association souhaite appuyer les femmes qui se reconvertissent professionnellement dans le domaine du numérique. Notamment dans le marketing digital. Aussi, celles voulant structurer leurs projets et trouver un modèle économique innovant et rentable pour le lancer.

Au sortir de cette série de formations, 15 idées de startups seront présélectionnées sur la base d’une structure de présentation. Une dernière sélection se fera dans le but de déterminer les 10 startups qui bénéficieront du programme d’accompagnement sur 3 mois.