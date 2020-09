Gabon: l’association Lozo Avenir mobilisée pour un campus rural à Sindara

C’est du vendredi 4 au dimanche 6 septembre que s’est tenue la deuxième édition du campus rural des projets communautaires. Organisée par l’association Lozo Avenir, cette université orientée au profit des populations de l’arrière pays a consisté à les former dans les métiers de la boulangerie artisanale, la culture et la transformation de l’oseille, l’apiculture, l’accompagnement touristique, sans oublier la mise en œuvre du projet « Écoliers de nos villages ».

Longtemps mises en marge par les promoteurs des programmes d’insertion professionnelle, les populations rurales gabonaises peuvent désormais compter sur l’association Lozo Avenir qui œuvre pour leur bien-être. À ce propos, la dynamique association créée en 2010 a organisé du 4 au 6 septembre dernier la deuxième édition de son ambitieux projet baptisé « Campus rural ». Pour cette seconde édition après celle antérieure tenue à Lipaka 2 dans l’Ogooué Lolo à Lastoursville, les équipes conduites par Nancy Bounang Bouami, ont posé leurs valises au village Douani, dans le canton Sindara.

Pendant 48 heures, les 20 membres de l’association Lozo Avenir ont matérialisé les 4 programmes retenus pour cette année. Il s’est, entre autres, agi des programmes « Aider le + 1 », « La culture entrepreneuriale en zone rurale et zone à dominante rurale » et « Protection de l’environnement ». 3 activités qui ont, tour à tour, consisté à soutenir les orphelins recueillis dans des familles modestes, former les populations aux métiers de la boulangerie artisanale, la culture et la transformation de l’oseille, l’apiculture et les accompagnateurs touristiques.

Pour finir, les pensionnaires de Lozo Avenir ont une nouvelle fois mis en application le programme baptisé « Ecoliers de nos Villages » avec comme activités majeures, la création de bibliothèques composées prioritairement de manuels scolaires et dictionnaires, en zone rurale. Au terme de ces activités, le président de cette plateforme associative s’est dit déterminé à apporter un soutien aux populations rurales.

« En sillonnant tous ces villages, nous constatons que la pauvreté est palpable mais aussi leur envie de s’en sortir. Dans cette optique, nous proposons des alternatives créatives visant à atténuer les conséquences de la pauvreté », a-t-il conclu à ce propos. Vivement que ce type d’actions solidaires soient davantage menées par d’autres associations.