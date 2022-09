Gabon: l’association «For You» au chevet des orphelins de Kinguele

Ecouter cet article Ecouter cet article

C’est le samedi 10 septembre dernier que l’association « For You » a rendu visite aux pensionnaires de l’orphelinat pris en charge par l’ONG Bon Samaritain au quartier Kinguélé dans le 3ème arrondissement de Libreville. À cette occasion, plusieurs activités ont été menées avec ces enfants en situation sociale difficile qui ont reçu des dons en vivres, du matériel varié mais également des soins médicaux gratuits au nom de la solidarité humaine.

« Je crois en un avenir pour l’humanité, mais il est entre nos mains et ne dépend que de nous ». C’est en droite ligne de cette pensée de l’humanitaire Dr. Albert Schweitzer que l’association « For You » a décidé de ramener le sourire au bout des lèvres des quelque 54 enfants et adultes pris en charge au centre social de Kinguele sous la coordination de l’ONG Bon Samaritain. En effet, conscients des difficultés quotidiennes des pensionnaires de cet orphelinat, les membres de cette plateforme associative ont procédé à la remise d’un important don.

Des consultations médicales gratuites aux orphélins © DR

Il s’agit de produits de première nécessité et du matériel pour améliorer leurs conditions de vie. À cet effet, le vice-président de l’association « For You » a rappelé la portée de cette action solidaire. « Nous avons tenu à venir auprès de l’orphelinat le Bon Samaritain pour prendre connaissance de ses réels besoins, pour nous assurer que chacun des gestes posés fera la différence. A travers cette journée, nous voulons témoigner de notre engagement envers l’éducation et l’épanouissement des enfants », a indiqué Frantz Dylan Allaret.

Par ailleurs, les bienfaiteurs ont soutenu que c’est le rôle des aînés de venir en aide aux plus petits en difficulté sociale. Remerciant les donateurs, les membres de l’ONG Bon Samaritain n’ont pas manqué d’émettre une doléance qui leur tenait à cœur à savoir la scolarisation des plus petits des orphelinats dont l’encadrement est indispensable. Il est judicieux de préciser qu’au-delà du don en vivres, « For You » a sollicité des professionnels de la médecine pour offrir des consultations médicales gratuites mais également la prise en charge des ordonnances qui en sont sorties. Un accompagnement permanent est envisagé.