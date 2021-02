Gabon: l’association Ebenezer en soutien des orphelins

Qu’ils soient dans la rue abandonnés à eux-mêmes ou dans des structures d’accueil , les enfants du Gabon vivent dans des conditions peu louables. Une situation à laquelle l’association Ebenezer et son président Junior Mba Obame souhaitent remédier en œuvrant depuis quelque temps maintenant pour l’amélioration des conditions des pensionnaires des orphelinats du pays en offrant des restaurations saines et adaptées.

La situation alarmante des enfants orphelins du Gabon n’a pas laissé insensibles les membres de l’association Ebenezer. Une association à but non lucratif et apolitique qui s’est donné depuis sa création à Metz en France la mission d’apporter un soutien à cette catégorie de la population souvent délaissé.

Basée en France, cette association à caractère religieux en collaboration avec l’église locale Charisma Gospel de Metz se donne pour mission de régler les problèmes majeurs auxquels font face les orphelins du Gabon. Dans leur viseur, des structures d’accueil comme Les petits anges, situés à Amissa, dans la commune d’Akanda.

Entre déficit de matériels administratifs et insuffisance de denrées alimentaires , certains responsables d’orphelinats ne savent pas où donner de la tête. Pour pallier ce déficit, plusieurs activités ont été réalisées au cours de la fin d’année 2020 notamment la distribution de kits alimentaires et l’apport financier pour l’épanouissement des enfants. « Si on veut impacter un pays , il faut commencer par le nôtre », a indiqué le président de cette association au cours d’un entretien avec Gabon Media Time.

Aujourd’hui, l’association regroupe plusieurs membres aussi bien en France qu’au Gabon. Elle a la volonté de promouvoir l’amour du prochain en s’inspirant d’un verset biblique dans Actes 20 verset 35.

Joyce Marla Djokounda

Stagiaire