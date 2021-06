Gabon: l’association Diversité en mouvement sous les fonds baptismaux

Ce samedi 29 mai, l’hôtel Hibiscus de Louis dans le premier arrondissement de Libreville a servi de cadre à la sortie officielle de l’association Diversité en mouvement. Un mouvement qui entend imprimer sa présence sur le plan social conformément à la politique impulsée par les plus hautes autorités en tête desquelles le chef de l’Etat Ali Bongo Ondimba.

C’est en présence d’un parterre d’invités que s’est déroulée la première sortie de ce mouvement associatif soutenant l’action du président de la République. Occasion pour Thalex Nsi Ella, Blaise Mve Ondo et David Ngomo, respectivement président, vice-président et secrétaire général de réaffirmer la volonté de leur mouvement de prendre une part active dans l’amélioration des conditions de vie des populations.

Thalex Nsi Ella président de Diversité en mouvement © D.R.

Dans le même élan, le président de ce mouvement a exhorté les « filles et fils du Gabon à cultiver les valeurs de la Concorde et de la tolérance pour transcender les clivages d’opinions et les ambitions partisanes susceptibles de diviser les compatriotes ». D’où la volonté pour cette nouvelle structure, de soutenir l’action des pouvoirs publics dans le domaine social.

Par ailleurs Diversité en Mouvement envisage mener des actions d’ entraide de solidarité dans le but de rechercher l’épanouissement de chacun et la cohésion sociale dans le respect des différences.