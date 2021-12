Gabon: l’association des cuisiniers lance 100 repas aux sans-abri

Ecouter cet article Ecouter cet article

L’association des cuisiniers gabonais (ACG) organise la cinquième édition de son programme 100 repas aux sans-abris du 12 au 29 décembre 2021. Objectif, distribuer une centaine de repas par jour aux sans-abris selon le programme défini par l’association selon les provinces sélectionnées.

L’association des cuisiniers gabonais invite les ONG et les personnes de bonne foi à se joindre à son initiative de Noël 2021. Offrir un repas à un sans-abri afin de réchauffer les cœurs des nécessiteux et leur donner du sourire pendant les temps de fête. Voici un cadeau pas cher qui devrait rendre heureuses les personnes sans domicile (SDF) des provinces de l’Estuaire, du Haut-Ogooué, du Moyen-Ogooué, de la Ngounié, de l’Ogooué-Maritime et du Woleu-Ntem.

Si l’opération vous intéresse, l’Association des cuisiniers gabonais, vous invite à vous joindre à elle pour donner une meilleure portée à cette œuvre humanitaire. Pour toute information, contactez le numéro suivant: +241 77 26 71 57.