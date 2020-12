Gabon: l’association Asafac en père Noël auprès des mamans

C’est dans un esprit de convivialité que l’association Asafac a procédé le dimanche 20 décembre 2020 à la remise de présents aux femmes-mères en cette période de fête de Noël. A cet effet, 17 bons d’achat d’une valeur de 40.000 FCFA ont été distribués à ces mamans très souvent mises en marge lors de cette occasion dédiée aux enfants.

A situation exceptionnelle, mesure exceptionnelle. Une réalité à laquelle l’Asafac s’est collée à l’aube de la célébration de la fête de nativité couramment appelée « Noël ». En effet, les membres de ladite association ont donné rendez-vous à plusieurs femmes pour les récompenser de l’ensemble du travail qu’elles abattent au quotidien pour éduquer leurs progénitures.

Occasion pour sa présidente de décliner l’intérêt de mettre en avant la femme plutôt que les enfants. « Comme vous l’avez constaté, on a mis l’accent sur les mamans. C’est compte tenu de la situation actuelle qu’on a opté pour elles plutôt que les enfants qui sont plus difficiles à canaliser. Aussi, nous voulions mettre en valeur ces valeureuses », a précisé Jeanne d’Arc Kong-Ndes.

En réaction, une bénéficiaire de l’élan solidaire des membres de l’Asafac a tenu à remercier leurs bienfaiteurs. « Je suis très heureuse car c’est la première fois pour moi de recevoir un cadeau. J’ai été orpheline très tôt. Et je bénis Dieu pour le regard favorable d’Asafac », a-t-elle déclaré. Même son de cloche de la part de la société Event by Leatys qui a jugé utile de soutenir cette noble cause. « En cette période difficile liée à la Covid-19, nous savons que l’année n’a pas été facile. Quand on a un peu on doit pouvoir se soutenir », a conclu Roselyne Kassa Nzengue.

Pour information, Asafac est une association engagée dans le soutien et l’aide aux femmes atteintes du cancer. Depuis sa création, cette plateforme n’a de cesse de sensibiliser les populations, accompagner psychologiquement les femmes malades, améliorer le quotidien des malades et de leurs proches. Le tout dans un amour désintéressé.