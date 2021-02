Gabon: l’association Agir en opération de dératisation des quartiers de Libreville

Depuis plusieurs jours, l’Association gabonaise d’incitation à la responsabilité (Agir) multiplie des actions de dératisation massive dans différents quartiers des six arrondissements de Libreville. Une action qui entend se poursuivre dans les communes d’Owendo, d’Akanda et de Ntoum, dans l’objectif de rendre plus paisible la vie des populations durant la crise sanitaire.

C’est une opération dénommée les 3Z, c’est-à-dire (0)zéro insecte, (0)zéro rongeur et (0)zéro infection covid-19. Portée et coordonnée par l’Association gabonaise d’incitation à la responsabilité, laquelle a pour slogan « Agir à mon niveau », l’objectif étant d’agir, en menant des actions concrètes visant à lutter contre les insectes et les rongeurs, tels que les rats, à l’origine de plusieurs maladies à l’exemple du paludisme, dans les quartiers sous intégrés du Grand Libreville.

Ces interventions sont effectuées par des jeunes, tous des membres d’AGIR, organisés par arrondissements. D’entrée de jeu, ce sont les quartiers Nkembo, aux alentours de l’association nationales des personnes handicapées du Gabon, dans le deuxième arrondissement, le PK5 et Rio dans le troisième arrondissement, ainsi que Kalikak, dans le 1er arrondissement de Libreville, qui ont bénéficié de cette opération de dératisation.



Selon l’Association gabonaise d’incitation à la responsabilité, cette action devrait se poursuivre dans d’autres quartiers des communes d’Owendo, d’Akanda et de Ntoum, car en croire sa présidente Mme Rosalie Rosine Nze Ndong, elle « ne trouvera satisfaction que dans l’épanouissement des Gabonais ».