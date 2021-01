Gabon: l’association 36ème, un outil d’insertion sociale par le sport et la culture

À côté des entités publiques chargées de l’épanouissement de la jeunesse, il existe des associations qui ont décidé de promouvoir sous toutes ses formes, les valeurs sportives, culturelles et sociales dans un esprit d’entraide, d’amour et de convivialité. C’est le cas de l’association 36ème qui a procédé le 23 décembre dernier à la remise d’un don à l’orphelinat « Ami Fidèle » à l’occasion de la fête de Noël.

Créée il y a à peine 6 mois précisément le 8 Juin 2020 au fort de la crise sanitaire liée à la Covid-19, l’association 36ème a résumé leur vision en 3 volets à savoir le sport, la culture et le social. Entre la vulgarisation des disciplines sportives, la mise en exergue de la culture gabonaise et les actions solidaires à l’endroit des nécessiteux. A cet effet, le 23 décembre dernier un arbre de Noel a été organisé au sein de l’orphelinat « Ami Fidèle ». Occasion pour l’un des tout premiers responsables de ladite plateforme civile de décliner la portée de cette action. « Ce don a été fait au terme d’une campagne de mobilisation des ressources que nous avons lancée en août 2020 », a-t-il précisé.

Par ailleurs, ce dernier a justifié le choix porté sur les orphelinats plutôt qu’une autre catégorie d’individus. « Notre choix s’est porté sur les orphelinats car nous avions la volonté pour le lancement de nos activités d’apporter de l’aide à des personnes vulnérables. […] Aussi, nous partageons le désir manifeste de travailler sur l’avenir », est-il indiqué dans le communiqué parvenu à la rédaction de Gabon Media Time. Une noble cause, qui pose dès lors les bases d’un renouveau dans le monde associatif. La plateforme est joignable au 066 32 17 68/074 56 49 59.