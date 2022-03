Gabon: Lasseni Duboze candidate à la présidentielle de 2023

Ecouter cet article Ecouter cet article

C’est au cours de son récent passage sur le plateau de télévision de Voxafrica que l’ancienne cadre du parti démocratique gabonais (PDG), Victoire Issembe Lasseni Duboze a annoncé sa candidature à la présidentielle de 2023. Une candidature qu’elle dit être motivée par sa volonté de mettre l’humain au cœur de son programme pour lui redonner sa dignité.

Après 2009, ou elle fut la premiere femme à declarer sa candidature pour combatre Ali Bongo Ondimba, Victoire Issembe Lasseni Duboze sera encore bel et bien dans la course à la présidenteille de 2023. Cette ancienne députée, membre du gouvernement, ancienne sénatrice, ayant appartenu au Parti democratique gabonais (PDG), a annoncé sa candidature à travers son livre qu’elle vient de publier intitulé: “ J’ai un rêve, moi présidente ». L’auteur était sur les antennes de Vox africa pour en parler.

Cette décision de se porter candidate est issue d’une mûre réflexion, a fait savoir Victoire Issembe Lasseni Duboze. « J’ai démissionné du PDG auparavant, j’ai été rappelée, et j’ai pensé qu’ on me rappelait pour travailler. Mais quand je me suis rendue compte qu’on voulait me tenir en laisse, je suis partie définitivement et je me suis occupée des ONG des femmes à qui nous apprenons à mettre leurs talents pour être dépendante financièrement. Mais voyant ce qu’est devenu mon pays, je ne pouvais rester insensible », a-t-elle indiqué.



Bien qu’ayant appartenu au PDG tant décrié aujourd’hui par les Gabonais, Victoire Issembe Lasseni Duboze croit fermement qu’elle peut changer la donne. Lors de son intervention, elle n’a d’ailleurs pas manqué de critiquer la tournure prise par cette formation politique. « J’étais ministre des femmes, cette fois-ci, j’ai les hommes dans mon cœur. Ce parti, après Omar Bongo est détruit. Lorsque je regarde, j’ai le sentiment que le PDG a mis les hommes dans une catégorie de féminisation qui ne dit pas son nom. Les hommes n’ont plus de dignité, elle est tuée. La dignité des hommes est écrasée au sein de ce parti. », lâche-t-elle.