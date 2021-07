Gabon: l’Assemblée nationale dévoile son «Livre blanc pour la paix»

L’Assemblée nationale a dévoilé ce mercredi 30 juin 2021, lors de la clôture solennelle de la première session ordinaire du Parlement, son Livre Blanc pour la paix. Fruit d’un travail collectif de plusieurs membres de la deuxième chambre du Parlement, ce livre blanc est construit sur la base de la réflexion de plusieurs fils et filles de la nation, évoluant dans des secteurs professionnels variés, différents bords politiques et confessions réligieuses. Une réflexion à partir de laquelle se fonde une vision, celle d’un Gabon en paix.

L’Assemblée nationale vient de dévoiler son Livre Blanc pour la paix. Produit sous la direction de Faustin Boukoubi, président de la deuxième chambre du Parlement, ce livre blanc a été dédicacé par le chef de l’Etat Ali Bongo Ondimba qui a soigneusement signé la préface. Publié quelques jours seulement après la réouverture officielle du Palais Léon Mba (Assemblée nationale), détruit lors des violences post-électorales de août 2016, d’aucuns diraient que cet ouvrage a une valeur symbolique. Il serait le symbole de la construction de la paix dans le pays.

Entre méditations et exhortations, ce Livre Blanc pour la Paix est un recueil de réflexions, de messages, de pensées des hommes, femmes et jeunes Gabonais évoluant dans des secteurs professionnels variés, différents bords politiques et différentes confessions réligieuses.