Gabon: l’Assemblée nationale adopte le projet de loi portant création, attributions et organisation de l’ONDSC

Forte activité la semaine écoulée au sein de l’Assemblée nationale. En effet, au cours de la séance plénière qui s’est tenue le jeudi 03 février, la chambre basse du parlement a examiné puis adopté à l’unanimité treize textes dont celui portant création, attribution et organisation de l’Office national de développement du sport et de la culture (ONDSC).

Sous la houlette du président de l’institution, Faustin Boukoubi, les travaux d’examen et d’adoption desdits textes ont été précédés par le travail préparatoire effectué par les membres de la Commission des Lois, des Affaires administratives et des Droits de l’Homme. Parmi les textes retenus on compte le projet de loi portant création, attribution et organisation de l’Office national de développement du sport et de la culture.

Adopté à l’unanimité par les députés, ce texte dotera l’ONDSC d’un nouveau statut juridique. Désormais placé sous la double tutelle technique et financière du ministère des Sports et celui en charge du Budget, l’Office National de Développement du Sport et de la Culture est conçu pour être un outil essentiel pour le développement du sport et de la culture.

A noter que ce texte précise les missions, attributions ainsi que les sources de financement devant permettre de rendre efficaces les actions menées conjointement par les départements ministériels des Sports et de la Culture. A noter que la réforme est particulièrement axée sur le domaine de la culture.