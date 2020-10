Gabon: l’Assemblée nationale adopte le projet de loi portant création, attribution et organisation de l’ONDSC

Belle prouesse de Franck Nguema ministre des Sports, de la Jeunesse en charge de la Vie associative par l’investissement qui a été le sien dans la proposition, la défense et l’adoption du projet de loi portant création, attributions et organisation de l’Office National de Développement du Sport et de la Culture. C’est au cours de sa séance plénière de ce jeudi 22 octobre que le l’Assemblée nationale a adopté à l’unanimité ledit projet de loi qui devrait faire du Gabon, une véritable Nation Sportive.

C’est au terme de la séance plénière de la Chambre Basse du Parlement de ce jeudi 22 octobre 2020 et qui a suivi deux jours plutôt l’allocution du ministre des Sports, de la Jeunesse en charge de la Vie associative, que le projet de loi portant création, attributions et organisation de l’Office National de Développement du Sport et de la Culture (ONDSC) a finalement été adopté.

Pour Franck Nguema ce texte fondateur n’aurait pas pu voir le jour sans l’apport de la Commission de la Santé, de l’Éducation, des Affaires Sociales et Culturelles qui par « par la richesse des échanges et la qualité du travail réalisé au cours de l’examen » ont oeuvré à faire aboutir ce projet de loi qui vise à faire du Gabon « une Nation Sportive ».

Cette loi qui vient de trouver l’assentiment des députés par un vote sans appel et à l’unanimité revêt telle que l’a précisé Franck Nguema une double importance en ce qu’elle « permettra d’une part, de garantir le financement de la promotion du sport et, d’autre part, d’assurer l’ancrage et le développement de la culture, deux maillons essentiels pour la visibilité et le développement de notre pays », a-t-il précisé pendant son allocution.

Ce projet de loi portant création, attribution et organisation de l’Office National de Développement du Sport et de la Culture porte également en son sein l’orientation d’une politique nationale du sport qui on l’espère, sera suffisamment efficiente et pragmatique.