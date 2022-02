Gabon: l’Assemblée nationale adopte la proposition de loi portant lutte contre le harcèlement en milieu scolaire

Ecouter cet article Ecouter cet article

Visant à lutter plus efficacement contre toutes les formes de harcèlement dans le pays, les députés membres de la Commission des lois, des affaires administratives et des droits de l’Homme ont examiné puis adopté à l’unanimité la proposition de loi portant lutte contre le harcèlement en milieu scolaire et familial ce jeudi 3 février 2022. Elle avait été présentée par le député Alexandre Awassi, le 29 avril 2021, en modification de la loi 10/2016 du 5 septembre 2016 sur le harcèlement en milieu professionnel.

Les représentants du peuple étaient réunis en séance plénière ce jeudi 3 février 2022 en présence de Faustin Boukoubi, président de l’Assemblée nationale. Après un examen de 13 textes soumis aux membres de la Commission des lois, des affaires administratives et des droits de l’Homme, ces derniers les ont par la suite adoptés à l’unanimité.

Au nombre des textes adoptés figure donc la proposition de loi portant lutte contre le harcèlement en milieu scolaire et familial. Alexandre Awassi, député du 2ème siège de la commune de Moanda dans le Haut-Ogooué, avait défendu ce texte portant modification de la loi 10/2016 du 5 septembre 2016 sur le harcèlement en milieu professionnel, face à ses collègues de la Commission de santé, de l’éducation, des affaires sociales et culturelles de l’Assemblée nationale.

Selon son exposé de motifs, cette proposition de loi vise à lutter plus efficacement contre toutes les formes de harcèlement dans le pays. Il faut dire que le fléau du harcèlement est omniprésent et sévit à tous les âges de la vie, indépendamment des secteurs, le mal qu’est le harcèlement ne sévit pas que dans le milieu du travail.

En adoptant cette proposition de loi, les députés approuvent l’érection d’un cadre condamnant le harcèlement en milieu professionnel, scolaire, universitaire et familial. Lequel cadre devrait servir comme outil de protection des droits des citoyens gabonais à évoluer et s’épanouir dans un environnement sain. Reste donc à la chambre haute du Parlement de l’examiner et de l’adopter pour espérer son application.