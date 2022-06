Gabon: l’Assemblée nationale adopte à l’unanimité le projet de loi de Finances rectificative

Ecouter cet article Ecouter cet article

C’est sans aucune surprise que le projet de loi de finances rectificative (PLFR) pour l’exercice 2022 a été adopté par l’Assemblée nationale. Ainsi, le budget de l’Etat a été arrêté en équilibre, en ressources et en charges à 3 295,6 milliards de FCFA contre 2 936,6 milliards de FCFA. Soit une hausse de 358,9 milliards de FCFA.

En effet, 6 jours après l’audition de la ministre de l’Economie Nicole Jeanine Lydie Roboty épouse Mbou et de sa collègue du Budget et des Comptes publics Edith Ekiri Mounombi Oyouomi devant les honorables députés de la Commission des Finances, du Budget et de la Comptabilité publique, la procédure d’adoption est passée ce mardi 21 juin au vote lors d’une séance dirigée par le président de l’Assemblée nationale Faustin Boukoubi.

L’examen de ce projet de loi qui s’est fait en deux parties, notamment les ressources et les dépenses révèle que celui-ci est équilibré en Ressources et en Charges à 3295,6 milliards FCFA contre 2936,6 milliards FCFA, soit une hausse de 359 milliards de FCFA.



A noter que ce projet de loi de finances rectificative sera essentiellement axé sur le soutien aux prix des carburants et de la farine, l’augmentation de la prise en charge de l’assurance maladie au profit des Gabonais économiquement faibles (GEF), la poursuite des travaux de la Transgabonaise, l’institution au profit des collectivités locales d’une contribution foncière unique annuelle (CFU) sur les propriétés immatriculées.

Alors, ça vous a plu ? 👍🏾

Pour recevoir les dernières actualités de notre média, inscrivez-vous à notre newsletter Whatsapp. OUI bien sûr je m'incris