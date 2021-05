Gabon: l’Assemblée nationale adopte à l’unanimité la réforme du Code civil

C’est une victoire pour les partisans de la lutte contre les violences multiformes faites aux femmes et l’égalité femme/homme particulièrement dans le mariage au Gabon. Les députés ont adopté ce vendredi 14 mai 2021, le projet de loi portant modification de certaines dispositions de la loi n°15/72 du 29 juillet 1972 portant Code civil en République gabonaise, présenté en Conseil de ministres du 23 mars 2021.

Réunis en séance plénière ce vendredi, sous la houlette du président de l’Assemblée nationale Faustin Boukoubi, les représentants du peuple ont exprimé leurs votes en majorité pour la réforme du Code civil en République gabonaise. Des amendements qui s’inscrivent dans le cadre de la stratégie de promotion des droits des femmes et de réduction des inégalités femme/homme au Gabon.

Proposée à la modification en Conseil de ministres du 23 mars dernier par la ministre de la Justice, Garde des sceaux et des Droits de l’Homme, Erlyne Antonela Ndembet épouse Damas, cette dernière avait expliqué aux élus du peuple que la réforme, et plus particulièrement l’obligation de l’obéissance de la femme, vise essentiellement à équilibrer la relation entre les époux dans le mariage.

Pourtant du côté de l’opinion, l’annonce de cette réforme du Code civil avait été inversement appréciée et vivement critiquée. Séraphin Akure-Davain, président du groupe parlementaire du parti Les Démocrates (LD), l’avait qualifiée d’ « inopportune ».

Le texte doit désormais être soumis aux sénateurs, à une date qui n’a pas encore été définie. S’il est validé en chambre haute du Parlement, il devra venir consacrer les nombreuses dispositions en faveur de l’évolution des droits de la femme et l’émancipation de la femme, du libre exercice d’une activité salariale pour la femme, l’exercice commun du rôle de chef de famille dans le mariage.