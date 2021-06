Gabon: l’Assemblée nationale adopte à l’unanimité la création de l’ONAD

C’est un véritable pas en avant que vient de franchir le Gabon en matière de lutte contre le dopage dans le domaine sportif. En effet, après le Sénat, l’Assemblée nationale a adopté le lundi 14 juin dernier le projet de loi portant création, attributions, organisation et fonctionnement de l’Organisation nationale antidopage du Gabon (ONAD). Une entité qui s’inscrit dans la volonté des plus hautes autorités de s’arrimer aux exigences de l’Agence mondiale antidopage (AMA).

Après son examen devant la Commission des lois, des affaires administratives et des droits de l’Homme, le projet de loi portant création, organisation et fonctionnement de l’Organisation nationale antidopage du Gabon (ONAD) a été adopté à l’unanimité par l’Assemblée nationale. Une avancée importante qui s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la politique du Gouvernement en matière de lutte contre le dopage dans le sport.

« C’est un grand pas vers un sport plus propre qui va sécuriser la conformité de nos athlètes et répondre aux exigences du nouveau Code de l’Agence mondiale antidopage », s’est félicité le ministre des Sports Franck Nguema à l’issue de l’adoption du texte par les députés. A noter que cet organe aura pour mission de garantir la conformité des athlètes et équipes nationales du pays pour participer aux compétitions régionales, continentales ou internationales.

A noter que l’ONAD Gabon aura pour mission de sensibiliser mais aussi sanctionner les athlètes qui s’adonneront à cette pratique mais elle aura aussi pour mission la délivrance des Autorisations d’Usage à des fins Thérapeutiques (AUT).