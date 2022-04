Gabon: l’assemblée générale de l’ONEC approuve les comptes de l’exercice 2021

Ecouter cet article Ecouter cet article

Le samedi 09 avril dernier la salle de conférence de l’immeuble LBS ex GML à Libreville a servi de cadre à la tenue de l’assemblée générale de l’Ordre National des Experts-comptables (ONEC). Il était question lors de cette rencontre qui a réuni une grande partie des membres de l’ordre, d’examiner le rapport moral et financier du Président, d’approuver les comptes de l’exercice 2021 et de voter le budget de l’exercice 2022.

Au cours de cette rencontre, les membres de l’ONEC ont longuement échangé sur les activités menées au cours de l’année 2021. Ainsi, les participants ont eu droit à une présentation de la campagne de lutte contre la fraude fiscale via l’exercice illégal de la profession de commissaire aux comptes et d’expert-comptable.

Tout en se félicitant des résultats obtenus au cours de l’exercice 2021 conformément à la vision et au plan stratégique de l’ONEC, les membres de l’ordre ont échangé sur les actions et projets menées au côté des entrepreneurs, des PME/PMI, et sa collaboration avec les pouvoirs publics, les administrations et les organisations internationales. « Malgré certaines difficultés en 2021 et les risques qui pourraient peser sur la croissance économique en 2022, l’assemblée générale s’est réjouie de la confiance des membres de l’ONEC dans les capacités de résilience de leurs clients et partant, de l’économie gabonaise », indique le communiqué.

A noter que concernant l’examen des comptes de l’exercice 2021, ceux-ci ont été certifiés sans réserve par le Commissaire aux comptes et approuvés par l’assemblée générale qui a en conséquence donné quitus entier et sans réserve au Conseil de l’Ordre.