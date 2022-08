Gabon: l’Archidiocèse de Libreville annonce la fermeture définitive du collège Saint André

Ecouter cet article Ecouter cet article

C’est dans le cadre de la gestion de son patrimoine foncier que l’Archidiocèse de Libreville a , par le biais d’un communiqué parvenu à la rédaction de Gabon Media Time, annoncé la fermeture du collège Saint-André sis aux 3 quartiers. À cet effet, l’institution catholique a décliné « toute responsabilité en cas d’inscription ou réinscription ».

C’est assurément la fin d’une histoire pour les élèves ayant été formés au sein du Collège Saint-André sis au sein de la Paroisse éponyme. Et pour cause, l’Archidiocèse de Libreville a avisé les parents des élèves régulièrement inscrits dans ledit établissement d’enseignement secondaire sa fermeture et ce, « dès cette rentrée scolaire 2022-2023 ». Une décision qui a eu l’écho d’une bombe.

Pourtant l’Archidiocèse de Libreville a assuré que cette décision inscrite dans le cadre de sa gestion de patrimoine foncier était mûrement réfléchie. Si le Collège Saint-André disparaît de l’offre scolaire, il va sans dire que les procédures en cours sont caduques. D’ailleurs, l’église a d’ores et déjà annoncé qu’elle « décline toute responsabilité en cas d’inscription ou réinscription ».

À l’heure où les structures d’accueil de qualité dans l’Éducation nationale se comptent sur les doigts de la main, cette fermeture sonne comme un coup de massue sur la tête de Camélia Ntoutoume-Leclercq, ministre de tutelle, qui naturellement entendait s’appuyer sur l’existant pour soutenir le secteur dont elle a la lourde charge de gérer. Pour l’heure, aucune information supplémentaire ne nous est parvenue.