Gabon: l’Arabie Saoudite décline son ambition d’investir dans le domaine des infrastructures

Ce mardi 02 février 2021, le chef de l’Etat Ali Bongo Ondimba a reçu en audience le ministre d’Etat aux Affaires des pays africains au ministère des Affaires étrangères du Royaume d’Arabie Saoudite, Ahmed Ben Abdel-Aziz Kattan. Il était question lors de cet entretien d’évoquer les relations bilatérales entre le Royaume d’Arabie Saoudite et le Gabon notamment sur le plan économique.

Présent au Gabon depuis quelques jours, le ministre d’Etat aux Affaires des pays africains au ministère des Affaires étrangères du Royaume d’Arabie Saoudite a été reçu en audience par le numéro un gabonais. Occasion pour les deux hommes d’évoquer la coopération entre l’Arabie Saoudite et le Gabon qui, il faut le souligner, date de plusieurs années.

Ainsi, l’entretien entre Ali Bongo Ondimba et Ahmed Ben Abdel-Aziz Kattan a tourné autour des questions d’ordre économique notamment les opportunités qu’offre le Gabon en matière d’investissements. Ayant la volonté de déployer encore plus de moyens d’investissements dans les domaines des infrastructures et sur le plan commercial , l’émissaire saoudien a énoncé le ferme engagement de son pays à soutenir le Gabon dans tous les secteurs d’activités multiformes compte tenu des liens exemplaires qui unissent les deux pays.

Pour rappel, l’Arabie Saoudite et le Gabon entretiennent des relations bilatérales depuis plusieurs années. Un lien renforcé lors la visite officielle effectuée par le président Ali Bongo Ondimba à Djeddah en 2015. Le chef de l’Etat gabonais et son hôte ont d’ailleurs réaffirmé leur engagement à travailler ensemble pour maintenir et promouvoir la paix au sein des relations qui lient leurs pays respectifs.

Joyce Marla Djokounda

Stagiaire