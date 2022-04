Gabon: l’APE du Lycée Mohamed Arissani initie un conseil d’orientation pour les élèves de Tle

Ecouter cet article Ecouter cet article

Un ensemble d’actions et d’événements a ponctué la journée du samedi 16 avril 2022 au lycée Mohamed Arissani, ex Koweït, à l’initiative de l’association des parents d’élèves (APE). À l’approche de l’examen du baccalauréat, parents, représentants du monde professionnel et membres des équipes éducatives se sont retrouvés pour ouvrir la réflexion des élèves sur des perspectives de poursuite d’études après l’obtention de leur Bac.

« Cette journée d’orientation a permis d’édifier les jeunes sur le choix des universités, le choix des filières ainsi que sur la question d’attribution des bourses. L’objectif poursuivi est de pouvoir amener les élèves à répondre efficacement à la question de savoir ce qu’ils doivent faire après leur Bac », a indiqué Semande Crèche Gaëlle, présidente de l’APE du Lycée Mohamed Arissani.

La rencontre a surtout permis aux élèves d’approfondir leurs connaissances des métiers et des formations à fort potentiel d’emplois dans le pays. « Les entreprises cherchent des gens qui peuvent apporter des plus values et capables de trouver des réponses à leurs questions. Les entreprises paient les compétences, soyez des solutions où vous partez et faites la différence », a martelé le Dr. Thierry Ratanga, enseignant à la faculté de Droit à l’UOB.

Les élèves du Lycée Mohamed Arissani ont en sus pris connaissance des possibilités qui s’offrent à eux pour la construction de leurs projets professionnels. « Beaucoup d’élèves ne connaissent pas les critères d’attribution de bourse qu’il faut remplir pour être pris en charge par le gouvernement pour poursuivre leurs études après l’obtention du bac. Ils ont ainsi été édifiés sur le nouveau décret proposé par l’ANBG ainsi que sur le système d’orientation scolaire et d’université professionnelle », a indiqué Lavida Abessolo Mbeng épouse Minko, psychologue, conseiller d’orientation.



Des temps forts couronnés par la remise d’équipements informatique et didactique à l’administration du lycée Mohamed Arissani. Un don symbolique de l’association des parents d’élèves pour renforcer le CDI (centre de documentation et d’information) de l’établissement surtout en manuels scolaires. Une « satisfaction », pour madame le proviseur de l’établissement, Ruth Thahis Guenaëlle Livikou, qui a notamment fait savoir que le CDI fait face à une insuffisance de livres.