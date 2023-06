Gabon : l’ANPI hôte d’un séminaire sur l’harmonisation des procédures de formalisation des entreprises

Ecouter cet article Ecouter cet article

Acteur indispensable dans l’aménagement du climat des affaires au Gabon, l’Agence nationale pour la promotion des investissements (ANPI-Gabon) entend continuer de jouer sa partition auprès des entreprises. En effet, l’administration dirigée par Ghislain Moandza Mboma a organisé un séminaire consacré aux activités du Guichet de l’Investissement du 12 au 13 juin 2023.

L’Agence Nationale de Promotion des Investissements du Gabon (ANPI-Gabon) organise en partenariat avec la Direction Générale des Affaires Civiles, un séminaire consacré aux activités du Guichet de l’Investissement. Placé sous le thème « l’Harmonisation des procédures des centres provinciaux de formalisation des entreprises », l’événement s’est tenu du 12 au 13 juin dernier à son siège au centre-ville, dans l’immeuble SERENA MALL, dans la salle Vision Gabon Emergent (VGE).

En effet, conformément aux missions dévolues à l’Agence notamment, créer les entreprises en 48 heures au Gabon, il est impératif de lever tous les points bloquants et réunir toutes les conditions nécessaires pour atteindre cet objectif. Notamment, l’harmonisation des procédures des différents centres de formalisation des entreprises à travers le renforcement des capacités des équipes et l’extension de la digitalisation sur l’ensemble des provinces.

Ce séminaire s’inscrit dans la perspective de faire face aux défaillances constatées dans le cadre de la formalisation. Particulièrement en ce qui concerne, le volet immatriculation au Registre du commerce et du crédit mobilier (RCCM), sur le territoire national, mettre en place des protocoles d’accord, renforcer les capacités des greffiers intervenant dans la formalisation des entreprises et uniformiser les procédures d’immatriculation sur l’ensemble du territoire.

Au terme de cette formation qui s’est articulée autour de deux (02) modules, à savoir la Formalisation des entreprises, et l’harmonisation des actes du RCCM, les récipiendaires, venus des différentes provinces, ont reçu leurs attestations de participation au séminaire. Ainsi donc, plus besoin de se mouvoir vers le siège social de Libreville, les exposants et les visiteurs peuvent directement donner vie à leurs projets en un clic ou dans les provinces dans lesquelles sont basées les entreprises.