Gabon: l’ANINF annonce des perturbations sur le trafic internet

C’est par le biais d’un communiqué de presse parvenu à la rédaction de Gabon Media Time, que l’Agence nationale des infrastructures numériques et des fréquences (ANINF) a annoncé des légères perturbations sur le réseaux internet. Des perturbations dues aux travaux de réparation du câble de télécommunications sous-marin en fibre optique « Africa Coast To Europe » (ACE) qui auront lieu du samedi 10 au jeudi 15 octobre 2020 à raison de 10 à 12 heures par jour. In extenso, ledit communiqué.

« Travaux de réparation du câble de télécommunications sous-marin en fibre optique « Africa Coast To Europe » (ACE).

La direction générale de l’Agence nationale des infrastructures numériques et des fréquences (ANINF) informe l’ensemble des usagers de l’administration que des travaux de réparation seront effectués sur le câble de télécommunications sous-marin en fibre optique « Africa Coast To Europe » (ACE) au large d’Abidjan (Côte d’Ivoire), du samedi 10 au jeudi 15 octobre 2020 à raison de 10 à 12 heures par jour.

Ces travaux sont programmés depuis plusieurs mois par le consortium international propriétaire dudit câble pour pallier à sa dégradation progressive.

Pendant ces travaux qui se dérouleront principalement la nuit, des dispositions techniques ont été prises pour une restauration du trafic. Néanmoins le service internet pourrait connaître de légères perturbations.

La direction générale présente ses excuses pour le désagrément causé et remercie les usagers pour leur bonne compréhension.

La direction générale ».