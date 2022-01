Gabon: l’ANFPG vent debout pour la reprise du championnat national

Ecouter cet article Ecouter cet article

C’est par le biais d’un communiqué de presse daté du vendredi 28 janvier 2022 et parvenu à la rédaction de Gabon Media Time, que l’Association nationale des footballeurs professionnels du Gabon (ANFPG) a invité l’ensemble des sportifs à un webinaire le mardi 1 février prochain. Toujours en attente d’une amélioration du traitement infligé aux athlètes locaux, l’instance de football va se pencher sur le problème de la reprise du championnat en espérant y apporter des solutions idoines pour cette situation qui n’a que trop duré.

À l’arrêt depuis près de deux ans, les championnats de 1ère et 2ème divisions de football n’ont toujours pas repris malgré les nombreux cris d’alerte des sportifs. Les footballeurs locaux qui oscillent entre précarité et incertitude par manque de considération des institutions gouvernantes, du à un chômage technique forcé, n’entendent pas se laisser faire. C’est dans cette optique que l’Anfpg a par le biais d’un communiqué de presse informé de la tenue d’un webinaire avec l’ensemble des sportifs.

Bien qu’elle n’ait pas été conviée aux « assises du National Football » qui ont eu lieu en mai 2021, l’Association affiliée à la Fédération internationale des associations de footballeurs professionnels (Fifpro) entend jouer un rôle majeur dans la mise en œuvre de la reprise du national football. Lequel est au point mort suite à l’arrêté n° 0204/PM du 4 novembre 2020 interdisant la pratique des sports collectifs sur le territoire national.

A l’origine d’une crise profonde et d’un mal être tout aussi profond et visible chez les footballeurs locaux, cette situation a donc été au centre de cette rencontre loin d’être anodine, puisqu’intervenant à quelques jours du retour de la sélection nationale après leur élimination en 1/8ème de final de la CAN 2021. Las d’attendre à la fois l’organisation de la réforme du National Foot et l’élaboration d’un protocole sanitaire qui permettra de jouer les matchs de football tout en respectant les mesures barrières, les acteurs du football vont à nouveau crier leur détresse face au sort réservé à la saison sportive 2021-2022.