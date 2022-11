Gabon: Landry Ifouta en concert le 26 novembre pour la «Sensibilisation sur l’autisme»

Ecouter cet article Ecouter cet article

Après la sortie de son nouveau titre intitulé « 20.30.50 » mis en ligne il y a trois jours sur la plateforme Youtube Landry Ifouta sera en concert ce samedi 26 novembre 2022 à l’Institut Français du Gabon. Occasion pour ce dernier de sensibiliser sa fanbase et les mélomanes sur les troubles neuro-développemental l’autisme.

Landry Ifouta sera en concert à l’Institut français du Gabon ce samedi 26 novembre à partir de 19h30 pour un droit d’entrée fixé à 15 000 et 10 000 FCFA pour les adhérents. Parent d’un enfant autiste, il sera question pour l’artiste de sensibiliser ses fans et son public sur ce trouble neuro-développemental et surtout le dédramatiser et de mettre en lumière le travail d’une association qui œuvre dans ce sens.

Au cours de cet événement l’artiste retracera son parcours artistique en musique agrémenté de la prestation du groupe les « Génies » composé d’enfants autistes qui interpréteront un des titres de la star. Selon Landry Ifouta « Cet événement va nous permettre de mettre en lumière les enfants atteints d’autisme. A cette occasion, des enfants autistes au sein d’un groupe qu’ils ont eux-mêmes baptisé les Génies vont interpréter une de mes chansons », a-t-il déclaré à nos confrères de L’Union.

Dans la même veine, ce dernier a ajouté « Ce n’est pas une fatalité, ni une punition. Car il nous pousse à voir la vie avec simplicité. Nous voulons pousser les politiques à prendre en compte cette réalité et donner à nos enfants les moyens d’intégrer la société parce que nous sommes appelés à vivre ensemble. Ce concert est donc un moyen de briser les tabous », a-t-il martelé.