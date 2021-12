Gabon: l’ancien sénateur Jules César Lekogo écroué à la prison centrale de Libreville

Ecouter cet article Ecouter cet article

C’est au terme de l’enquête préliminaire à rebondissement que l’ancien sénateur du Parti démocratique gabonais (PDG) du département de Lékoni-Lékori, a été placé sous mandat de dépôt. Jules César Lekogo âgé de 62 ans est suspecté d’avoir abusé sexuellement de ses deux filles, toutes les deux mineures.

La saga « JCL » sobriquet de Jules César Lekogo vient de repartir de plus belle. En effet, s’il ne s’agissait que de bruits de couloir pour les uns et des dénonciations malicieuses pour d’autres de ses proches, les autorités judiciaires semblent accorder du crédit aux plaintes formulées à son encontre par ses victimes, par ailleurs ses propres filles.

Et pour cause, après avoir été auditionné par les agents du ministère de l’Intérieur puis gardé à vue dans leurs locaux, le parlementaire a été déféré devant le parquet de la République. Là-bas, le juge d’instruction, au fait des requêtes introduites avec des éléments à charge, va décider de le placer sous mandat de dépôt pour agressions sexuelles sur mineures de moins de 15 ans.

Qui plus est, sur ses propres enfants. Ce qui pourrait alourdir sa peine puisqu’il s’agit de l’inceste. Ainsi donc, l’élu du Parti démocratique gabonais encourt jusqu’à une dizaine d’années d’emprisonnement. Et ce, conformément à l’article 256 de la loi n°006/2020 du 30 juin 2020 portant modification de la loi n°042/2018 du 05 juillet 2019 portant Code Pénal de la République Gabonaise.

Ladite disposition prévoit une peine privative de liberté à temps de 15 ans assortie d’une amende de 50 millions FCFA. Aussi, le juge pourrait décider de le soumettre au régime spécifique imputable à l’inceste. Il est prévu à l’article 259 de ladite loi que tout auteur d’inceste est puni de « 5 ans d’emprisonnement et d’une amende d’un montant de 50.000.000 FCFA ». Dans tous les cas, Jules César Lekogo risque gros.