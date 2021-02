Gabon: l’ancien patron de Veolia rappelé pour relancer les secteurs eau et électricité

Alors qu’il entend « mettre à niveau les catalyseurs de développement » en misant notamment sur une amélioration des infrastructures permettant de soutenir l’augmentation de la production d’électricité, l’exécutif gabonais a décidé de se tourner vers l’expertise française. Comme le révèlent de nombreux médias dont l’hebdomadaire économique français Challenges, le palais du bord de mer a décidé de faire appel à l’ancien patron de Veolia Henri Proglio, pour une mission de conseil et d’assistance.

La réquisition de la Société d’Energie et d’Eau du Gabon (SEEG) en 2018 par les autorités gabonaises, n’aura pas eu l’effet escompté en termes d’amélioration de la qualité de service notamment. Il faut dire qu’avec déjà trois directeurs généraux différents et un service en dégradation constante notamment lié à la vétusté des installations, l’opérateur gabonais peine à assurer sa mission. Face à ce constat, l’exécutif a donc décidé de faire appel à une expertise bien connue.

En effet, ancien patron de Veolia et d’EDF, Henri Proglio vient d’obtenir un contrat de conseil pour relancer les secteurs eau et électricité au Gabon. Comme le révèle l’hebdomadaire économique français Challenges, l’actuel membre du conseil de surveillance de Veolia Eau et du conseil d’administration de Veolia Environnement et Propreté, a été plébiscité « directement par le président Ali Bongo Ondimba » et sera « personnellement » accompagné dans sa mission par Noureddin Bongo Valentin.



Consultant international, à la tête de sa société HP Consulting, Henri Proglio, dont le mandat a été officialisé le 25 janvier dernier, devra notamment « remettre à plat la politique gouvernementale » avant de lancer « un audit global des deux filières actuellement en difficulté » comme le révèle le magazine français. Approché en avril dernier par le palais du bord de mer, l’homme de 71 ans laisse désormais planer le spectre d’un retour de Veolia étant entendu que le Gabon entend céder ses parts dans les mois à venir.