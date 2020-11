Gabon : l’ancien ministre de la Santé Fidèle Mengue Me Engouang tire sa révérence

C’est une source familiale qui a rendu la nouvelle publique. En effet, le Professeur agrégé en droit public, autrefois président du Conseil scientifique et pédagogique de l’Université Omar Bongo de Libreville, et plusieurs fois membres du gouvernement, Fidèle Mengue Me Engouang est décédé dans la nuit du jeudi 5 novembre dernier.

Il avait disparu des écrans depuis quelques années déjà. Une situation qui n’avait pas suscité l’inquiétude des observateurs de la vie publique tant cette attitude cadrait bien avec la personnalité réservée de ce professeur agrégé né en 1948 à Minvoul, chef-lieu du département du Haut-Ntem.

Enseignant-chercheur en droit public, écrivain et homme politique, Fidèle Mengue Me Engouang aura réussi l’exploit d’être un des tout premiers fils de sa localité à faire son entrée au gouvernement. Du ministère de la Santé aux Petites et moyennes entreprises, il aura fait son bout de chemin avec sa touche particulière qui lui a valu le surnom de « la force tranquille ».

A l’heure où nous couchons ces lignes, les raisons explicatives de son départ vers les cieux n’ont pas clairement été données. Une source familiale a tout de même révélé que l’ancien ministre de la Santé Fidèle Mengue Me Engouang « souffrait depuis quelques années ». Dans l’expectative, l’on peut aisément affirmer que le Gabon perd encore un de ses illustres fils qui aura laissé des marques indélébiles pour l’intelligentsia nationale. On pense naturellement à son œuvre « Les finances publiques du Gabon ».