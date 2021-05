Gabon: l’ancien judoka André Jocelyn Émane reçoit 50 millions au nom de la «patrie reconnaissante»

C’est l’heureux dénouement d’une histoire qui aura longtemps mêlé souffrance et déception. Souffrance pour l’ancien judoka international, et déception pour sa famille. En effet, un peu moins de sept ans après sa grave blessure lors des championnats d’Afrique de Judo à Abidjan en Côte d’Ivoire, André Jocelyn Émane a reçu de sa tutelle un chèque de 50 millions de FCFA au nom de la « patrie reconnaissante ».

Ce lundi 3 mai 2021 restera sans aucun doute gravé dans la mémoire d’Evelyne Émane Mendame et de sa famille. Et pour cause, après des années à errer entre désespoir et déception au regard notamment de la situation tragique vécue par son fils, l’ancien judoka André Jocelyn Émane, cette dernière a pu en son nom recevoir des mains de Franck Nguema une dotation de 50 millions de FCFA.

Décaissée par l’État gabonais au nom de la « patrie reconnaissante », cette dotation qui vient couronner un processus qui aura duré un peu plus d’un an, matérialise quelque peu la nouvelle ambition du ministère des Sports. Une ambition mêlant à la fois amélioration des conditions des athlètes et amélioration des conditions d’exercice de leurs différentes disciplines comme le suggère la réforme du sport au niveau national.

Accompagnée d’une prise en charge quasi intégrale par la Caisse nationale d’assurance maladie et de garantie sociale (CNAMGS), des frais relatifs à l’hospitalisation, aux examens, aux médicaments et à l’évacuation sanitaire de l’ancien judoka, cette dotation va donc bien au-delà du simple aspect financier. Toute chose tendant à « soulager ce jeune et valeureux compatriote » comme l’a indiqué Franck Nguema qui, on le rappelle, avait promis que « l’État allait agir pour son champion ».