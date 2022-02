Gabon: l’ancien international Parfait Ndong prend fait et cause pour Aubameyang

Ecouter cet article Ecouter cet article

Lynché par la presse nationale et internationale après une supposée virée nocturne à Yaoundé lors de la 33ème édition de la Coupe d’Afrique des nations (CAN), Pierre-Emerick Aubameyang peut compter sur un soutien de poids. En effet, Parfait Ndong, ancienne gloire d’Azingo a appelé au respect envers le capitaine de la sélection qui a hissé le Gabon au sommet du football mondial.

Vainqueur du ballon d’or africain, meilleur buteur de la Bundesliga et de la Premier League et aujourd’hui sous les couleurs du FC Barcelone, Pierre-Emerick Aubameyang ne fait pourtant pas l’unanimité à Libreville. Les férus du ballon rond lui reprocheraient une supposée indiscipline et un manque de patriotisme. De fortes accusations balayées d’un revers de la main par Parfait Ndong, un ancien international qui aura assisté à l’éclosion du fils de son partenaire en équipe nationale dans les grandes heures d’Azingo.

Pour ce dernier, le néo-attaquant du FC Barcelone, mérite le respect et la reconnaissance du public et les dirigeants du football gabonais. « Ce garçon a travaillé dur pour être où il est […] Reconnaissons déjà ce qu’Emerick a fait pour le Gabon et représenté. Il ne boit pas, il ne fume pas. On ne peut pas parler d’un garçon indiscipliné qui aime la fête », a tenu à préciser Parfait Ndong lors de son passage à l’émission « le Canapé rouge » éditée par Global Media Time.



Non sans faire étalage de la formation du Capitaine des panthères loin de ses parents sans couac. Aussi, Parfait Ndong n’a manqué de s’interroger sur les performances quelque peu en dent de scie Pierre-Emerick Aubameyang sous couleurs nationales. « Même s’il n’a pas les performances qu’on peut attendre de lui, il faut se demander qu’est-ce qui ne va pas ? », a-t-il conclu. Une manière subtile d’appeler les observateurs du milieu sportif à scruter l’entourage des Panthères qui serait rempli de personnes peu recommandables qui seraient davantage des vecteurs de destruction qu’autre chose.