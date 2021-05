Gabon: lancement prochain d’une task force sur le National foot

Prévu du 10 au 22 mai prochain et centré autour des questions relatives au modèle économique et social, au financement des clubs, à la politique de formation et à la bonne gouvernance notamment, task force sur le National foot organisée par le ministère des Sports tombe véritablement à point nommé. Il faut dire qu’entre précarisation des footballeurs, quasi-inexistence des championnats nationaux et clivages entre la Fédération et ses démembrements, le football local vit une période délicate.

Un peu moins d’une décennie après le lancement du processus de professionnalisation du football gabonais sous l’impulsion du chef de l’État Ali Bongo Ondimba, force est de constater que les choses n’ont que très peu évolué. Bien au contraire, en dépit des moyens colossaux engagés pour y parvenir, le football local n’a que très peu su en tirer profit comme en témoigne les nombreux déboires actuels, matérialisés par une quasi absence de championnat.

Dans ce contexte, le ministère des Sports a décidé de réagir, lançant un vaste programme de réforme autour des principaux acteurs du football. En effet, dénommé task force sur le National foot et prévu du 10 au 22 mai prochain, ce vaste plan de restructuration du football local porté par Franck Nguema, devrait évoquer sans tabou, des questions liées aussi bien au financement, au sponsoring, à la formation et surtout à la gouvernance du « sport roi ».

Entretenue par la volonté d’améliorer aussi bien les conditions d’accès au football, que les conditions à proprement parler de ses athlètes, cette task force sur le National foot devrait donc véritablement être porteuse de transformations et nécessairement de changement de paradigme. Tombant à point nommé tant le football national offre son visage le moins reluisant, cette consultation géante organisée à quelques mois de la prochaine CAN, devrait donc constituer un tournant décisif.