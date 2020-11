Gabon: lancement officiel d’em Guide, le nouvel annuaire local

C’est un projet qui se veut innovant pour les entreprises et promoteurs au Gabon. Porté par l’agence de communication EM Com, em Guide, l’annuaire est une toute nouvelle plateforme de référencement et de recherche d’entreprises.

Avec ce nouvel annuaire, EM Com souhaite redynamiser le référencement et améliorer la visibilité des entreprises locales. Son directeur général Joann Malongo Abala et son équipe le définissent comme « l’annuaire du futur », tant pour sa qualité physique que pour les détails intégrés.

En effet, si son concepteur peut se targuer d’avoir créer un annuaire innovant, en phase avec les avancées technologiques du moment, c’est aussi parce que em Guide, en plus de regrouper des informations relatives aux noms, aux adresses, aux activités des entreprises et/ou des notes moyennes accordées par les visiteurs, propose en sus des Quick response code (QR Code).

En effet, dès son inscription dans l’annuaire, em Guide garantit à chaque entreprise un QR Code. Une fois scanné, le QR Code va permettre aux utilisateurs d’accéder à des informations beaucoup plus détaillées, approfondies de l’entreprise.

Dans le cas d’un restaurant par exemple, le QR Code va permettre au consultant de l’annuaire em Guide d’obtenir le menu, le prix de chaque plat offert dans ledit restaurant, voire une possibilité de passer la commande si nécessaire. Notons que toutes ces informations sont laissées à la stricte sensibilité et volonté de l’entreprise elle-même.

Ceci dit, si vous souhaitez que votre entreprise figure dans cet annuaire « futuriste », il vous faudra vous rapprocher de l’agence de communication EM Com pour procéder à l’inscription, dont les frais s’élèvent à 99 000 FCFA.