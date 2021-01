Gabon: lancement d’une mission de contrôle des produits homologués et contrats de bail par la DGCC

Dans l’optique de s’assurer du respect par les opérateurs économiques, de la grille des prix homologués par le ministère de l’Economie, mais également d’examiner les catalogues des prix et les contrats de bail, la Direction Générale de la Concurrence et de la Consommation (DGCC) vient de lancer une opération de contrôle. Visant à juguler la flambée des prix observée sur le marché, cette opération pourrait notamment aboutir à de lourdes sanctions comme le prévoit la réglementation.

Chargée d’assurer et garantir une concurrence saine et loyale dans le marché, mais également de protéger les consommateurs et de contrôler la qualité des biens et services disponibles, la Direction Générale de la Concurrence et de la Consommation (DGCC) multiplie depuis plusieurs mois, les missions de lutte contre la vie chère, à l’image de celle débutée ce lundi 11 janvier.

En effet, portant aussi bien sur le respect par les opérateurs économiques, de la grille des prix homologués par le ministère de l’Economie, mais également l’examen des catalogues des prix et des contrats de bail, cette mission conduite par les inspecteurs de la DGCC et qui se déroule dans le « Grand LIbreville », pourrait aboutir à des pénalités et autres sanctions pouvant aller jusqu’à une fermeture temporaire de magasins.

Avec pour objectif ultime de faire appliquer la réglementation en vigueur notamment celle portant sur la sécurité alimentaire et la protection des citoyens contre tout produit pouvant nuire à la santé d’autrui, cette mission qui prendra fin le 11 Février 2021, devrait accentuer la pression sur des opérateurs de moins en moins scrupuleux.