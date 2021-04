Gabon: lancement d’une formation des formateurs dans le numérique au bénéfice des femmes

A l’occasion de la journée nationale de la femme célébrée ce 17 avril 2021, le ministre des Affaires sociales et des Droits de la femme, Prisca Koho Nlend, a procédé à l’ouverture du Programme gabonais de qualification des femmes au foyer en entrepreneur digital (Progaffed). de la formation des formateurs des femmes dans le numérique. Une initiative phare qui s’inscrit dans la droite ligne de la stratégie Gabon égalité et qui débute par la formation des formateurs qui vise à leur tour, former 10 000 femmes dans le digital.

La formation des femmes au numérique devient une priorité dans de nombreux pays à travers le monde. Secteur à fort potentiel d’emplois, le gouvernement veut en faire un levier d’autonomisation des femmes au Gabon. C’est dans cette optique que la ministre en charge des droits de la femme, Prisca Koho Nlend va lancer en juillet prochain, la formation de 10 000 femmes dans le digital.

Selon le membre du gouvernement, « c’est un projet novateur dont la mise en œuvre nécessite au préalable la formation de formateurs ». Ainsi, au terme de cette première phase du Programme gabonais de qualification des femmes au foyer en entrepreneur digital, ce sont 48 formateurs qui seront déployés sur l’ensemble du territoire national afin d’outiller à leur tour les femmes sur l’utilisation du numérique et ses enjeux fortement opportun en ce temps de crise économico-sanitaire liée à la Covid-19.

« Les femmes ne sauraient rester en marge. Nous devons être au cœur du développement », a martelé Gisèle Akoghet, ministre déléguée auprès du ministre d’Etat chargé de l’Economie numérique, expliquant aux femmes le rôle important que joue le numérique dans la constitution du PIB dans de nombreux pays Africain, à l’exemple du Rwanda.

Notons que le Progaffed s’inscrit dans la droite ligne des initiatives du gouvernement contenues dans la stratégie Gabon Égalité. Celui-ci a été mis en œuvre dans le cadre de la promotion des Droits de la femme et de la réduction des inégalités femmes-hommes. Gageons qu’une fois formées, les femmes bénéficiaires auront renforcé leurs compétences numériques, leur esprit d’entreprendre et de leadership.