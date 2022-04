Gabon: lancement d’une campagne de déparasitage à compter de ce 25 avril 2022

Ecouter cet article Ecouter cet article

L’initiative émane de la volonté des agents du Programme de lutte contre les maladies parasitaires (PLMP) de s’attaquer aux maladies causées par les vers intestinaux qui affligent les enfants de 5 à 14 ans dans le pays. En appui avec le Programme national de lutte contre le paludisme (PNLP), elle intègre les activités qui vont ponctuer la Journée mondiale de lutte contre le paludisme qui se tiendra le lundi 25 avril prochain.

À compter du lundi 25 avril prochain, les enfants de 5 à 14 ans du Gabon vont recevoir des comprimés d’Albendazole dans le cadre d’une campagne de déparasitage conduite par le Programme de lutte contre les maladies parasitaires. Il s’agit d’une initiative qui vise à lutter contre les maladies tropicales négligées touchant essentiellement les enfants au Gabon.

Cette campagne intègre particulièrement les activités qui vont marquer la Journée mondiale de lutte contre le paludisme en vue de la réussite de la mise en œuvre de la stratégie MILDA ( moustiquaires imprégnées d’insecticide à longue durée d’action). « Il y a le désir d’intégrer les problèmes qui touchent les enfants dans un même groupe de prise en charge (…) Il est bien de distribuer les moustiquaires imprégnées en administrant aux enfants de l’Albendazole », a laissé entendre le Dr. Dieudonné Nkoghe du PLMP.

Au Gabon, il existe 12 maladies tropicales négligées. Celles qui touchent les enfants sont particulièrement dues à des parasites. On note entre autres, la bilharziose ou schistosomiase et vers intestinaux. À l’origine d’un certain nombre de symptômes à l’instar des douleurs abdominales, des diarrhées, vomissements ou démangeaisons, ces maladies sont présentes dans toutes les régions et départements sanitaires du pays.