Gabon: lancement d’un club presse pour échanger sur le rôle des secteurs logistique et transport

Ce vendredi 19 février 2021 dans les locaux de l’Agence nationale de promotion des investissements (ANPI), le Groupe Gabon Logistics et transports a officiellement lancé son club Presse. Destiné à échanger sur des thématiques autour de la logistique et du transport qui sont des enjeux majeurs de la Zone de libre-échange continentale africaine (Zlecaf), cette plateforme devrait à l’avenir permettre « d’accompagner les décideurs dans l’amélioration de la réponse logistique ».

Marquée par la présence du directeur général l’Agence nationale de promotion des investissements (ANPI) Ghislain Moandza Mboma, mais également par celle de Laurent Goutard, directeur général d’Owendo Container Terminal (OCT), la rencontre de ce vendredi a permis de matérialiser la volonté du Groupe Gabon Logistics et transports, d’être un acteur de la « transformation économique ».

Mieux, en lançant son club presse dirigé par Pharel Boukika, le Groupe Gabon Logistics et transports s’est installé comme un acteur du changement. Il faut dire qu’entre la volonté des autorités de « diversifier l’économie » et l’opérationnalisation de la Zlecaf, la logistique et le transport constituent un enjeu majeur du développement, aussi bien « économique, social et environnemental » comme l’a souligné Julus Agaya, CEO du groupe.

Véritable plateforme d’échange pour l’avenir, ce club presse devrait placer les enjeux autour de la logistique au cœur des débats. A l’heure où le pays se cherche un nouveau modèle de développement comme l’a indiqué le DG de l’ANPI, cette initiative devrait poser les jalons d’une véritable réflexion. D’ailleurs, comme l’a rappelé Pharel Boukika, « un livre blanc contenant les propositions et solutions innovantes, est en cours de rédaction et sera remis aux dirigeants ».