Gabon: lancement du «TikTok business challenge» pour booster l’entreprenariat chez les jeunes

Ecouter cet article Ecouter cet article

Si pour de nombreuses personnes les réseaux sociaux sont des espaces de divertissement, d’information et de rencontre, ceci peut servir à la promotion de l’entreprenariat chez les jeunes. C’est d’ailleurs dans l’optique de soutenir des projets d’activités génératrices de revenus (AGR) que le Conseiller spécial du président de la République Marc Logan Tchango a lancé récemment le « TikTok business challenge », avec comme objectif un soutien financier et des formations dans le domaine de la communication digitale.

Répondant aux interpellations de nombreux jeunes notamment pour la réalisation de leur projet, l’ancien candidat aux élections locales dans la commune de Port-Gentil a décidé d’apporter un soutien par l’entremise de l’organisation d’un challenge sur la plateforme de partage de vidéos et de réseautage social TikTok.

Ainsi, pour participer, rien de plus simple. Il s’agira de réaliser une vidéo d’une durée maximale d’une minute, sur votre compte TikTok, portant le hashtag #TTBCGabon et dans laquelle vous présentez votre projet. Les participants devront également taguer le compte @marctchango sur leur vidéo et en envoyer le lien au numéro qui sera communiqué dans différentes plateformes.

« Il s’agit d’une initiative solidaire visant à encourager l’autonomisation des jeunes Gabonais par un appui financier à des projets d’activités génératrices de revenus », a d’ailleurs expliqué l’initiateur de ce challenge. Il faut noter que dans l’optique de retenir les meilleurs projets un comité technique sera mis en place. Il sera chargé de sélectionner 4 projets par mois, sur une durée de 3 mois, soit un total de 12 projets.

Les heureux vainqueurs bénéficieront chacun d’un accompagnement de 500 000 FCFA et leurs porteurs recevront en plus, des conseils et une formation en communication digitale.