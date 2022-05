Gabon: lancement du séminaire national sur la gouvernance des centres de formation

Ecouter cet article Ecouter cet article

Ce lundi 23 mai 2022 a été lancé simultanément à Libreville et Franceville le séminaire national sur la gouvernance des centres, la formation duale et l’ approche par les compétences des personnels d’ encadrement du Ministère de la Formation Professionnelle. Une formation qui a pour objectif de doter les responsables des différents centres de formation du pays d’outil adéquat pour le fonctionnement optimal de son administration mais aussi de ses offres de formation?

En effet, cette session de formation qui se tiendra du lundi 23 au mercredi 25 mai 2022 voit la participation des formateurs ou spécialistes métiers des Centres de Formation et d’ Enseignement Professionnels ( CFEP) et des directeurs des centres et des personnels administratifs de la formation professionnelle. Une session de formation qui se déroulera en deux étapes du lundi 23 au mercredi 25 mai 2022 pour les premiers cités et du jeudi 26 au samedi 28 mai 2022 pour les derniers.

Cette première journée a été marqué par l’allocution du directeur général de l’ Agence Nationale de Formation et d’ Enseignement Professionnels (ANFEP), Nadine Patricia Anguile et celle du directeur général de la formation professionnelle (DGFP) en lieu et place du ministre de la Formation professionnelle Raphaël Ngazouze empêché. Elle a par la suite donné lieu à des travaux en ateliers, dirigés par des experts de la formation professionnelle.

Il faut souligner que cette activité participe de la mise en œuvre de la réforme de la Formation professionnelle et du Plan d’ accélération de la Transformation ( PAT), prôné par les plus hautes autorités du pays, à la tête desquelles, le chef de l’Etat Ali Bongo Ondimba. A noter que pour Libreville, le Centre de Nkok sert de cadre de sensibilisation et de formation aux personnels d’ encadrement des CFEP de Tchibanga, de Port Gentil, d’ Oyem et du CIMFEP de Nkok. Tandis que pour Franceville, le centre de Mvengué sert de cadre de sensibilisation et de formation des personnels d’encadrement des centres de Makokou, de Koulamoutou, de Fidèle Andjoua et du CIMFEP de Mvengué.