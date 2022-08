Gabon: lancement du premier concours des initiatives populaires

Ecouter cet article Ecouter cet article

Dans le cadre de la continuité de ses activités de soutien aux entrepreneurs locaux, la Fondation pour les initiatives populaire procèdera au lancement du « concours national des initiatives populaires ». L’initiative qui devrait débuter le 17 août prochain qui a pour objectif global la promotion de l’entrepreneuriat gabonais dans tous les secteurs d’activités, par l’accompagnement des porteurs de projets, de l’idée à la maturation de leur business modèle se fera via leur application Rise up Gabon disponible sur playstore.

En vue de promouvoir l’entreprenariat dans tous les secteurs d’activités au Gabon, la Fondation pour les initiatives populaires organise le premier « concours national des initiatives populaires » dès le mercredi 17 août prochain. Intervenant au Gabon et à l’étranger, dans les pays à forte communauté gabonaise, ladite Fondation a pour vocation de devenir un puissant catalyseur d’initiatives économiques portées par les nationaux.

A cet effet, le « concours national des initiatives populaires », se déroulera avec des phases éliminatoires qui auront lieu par quartier, arrondissement, commune, province et même pays. Au terme de cette première phase, 14 projets seront présélectionnés. Lesquels bénéficieront d’un accompagnement technique et financier total durant 5 années. A cet effet, la soumissions des candidatures, les votes et toute autre activité liée à cette initiative se feront par le canal de l’application RISE UP GABON qui sera le principal moteur de croissance.

Pour y participer en tant que votant ou candidat, il vous suffira de télécharger l’application l’Application RISE UP Gabon sur Play Store ce avant le mardi 16 août 2022 à minuit. Intervenant au Gabon et à l’étranger, dans les pays à forte communauté gabonaise, la Fondation pour les initiatives populaires a pour vocation de devenir un puissant catalyseur d’initiatives économiques portées par les nationaux. Fort d’une approche basée sur l’identification de gros projets et la mise en concurrence de ces derniers par le biais de concours, la FIP disposera d’un observatoire des affaires qui sera une base de données inédite et inégalée de solutions à très forte valeur ajoutée.