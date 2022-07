Gabon: lancement du mois de la consommation des produits locaux

Ecouter cet article Ecouter cet article

Le vendredi 15 juillet 2022 la direction générale de l’Artisanat et du développement des services a procédé au lancement d’une grande exposition-vente à Libreville dénommée le mois de la consommation des produits locaux. Un événement qui a pour objectif de faire la promotion du made in Gabon auprès des populations.

Lancée par le ministre du Commerce Yves Fernand Manfoumbi, cette grande foire qui se tiendra du 15 juillet au 15 août prochain sera l’occasion d’inciter le plus grand nombre de personnes à découvrir des produits locaux. A terme, cette foire exposition-vente a pour objectif de valoriser le savoir-faire des artisans gabonais mais aussi célébrer leur créativité afin de redynamiser ce secteur d’activité.

Lors de son intervention, le membre du gouvernement, tout en rassurant les artisans sur le soutien des plus hautes autorités, a rappelé les trois défis auxquels le pays doit faire face dans ce secteur. « Premièrement, parvenir à la transformation des entreprises artisanales et réussir la relance du secteur. Deuxièmement, parvenir à améliorer la formation des artisans et des travailleurs indépendants. Troisièmement, parvenir à rapprocher les financements au plus près des besoins des artisans », a-t-il indiqué.

Il faut souligner que lors de cet événement plusieurs types de produits seront exposés notamment du sel, des gels, savons, parfums, fruits et légumes ou encore des vêtements et accessoires.