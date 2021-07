Gabon: lancement du Forum RSE Comilog pour le développement de Moanda, Mounana et Bakoumba

Ecouter cet article Ecouter cet article

Du jeudi 08 au dimanche 11 juillet 2021, les villes de Moanda, Mounana et Bakoumba dans la province du Haut-Ogooué accueillent le Forum responsabilité sociétale et environnementale de la Compagnie minière de l’Ogooué (Comilog). Dénommées « Ma localité, Mon avenir, Je M’engage », ces rencontres ont pour objectifs de recueillir auprès des populations des propositions afin d’élaborer un plan de développement local, document stratégique qui fixe les orientations et objectifs de développement de ces localités.

L’initiative s’inscrit dans le cadre du plan triennal 2021-2023 en matière de Responsabilité sociétale des entreprises (RSE). Un plan triennal qui a pour objectif de favoriser entre autres, l’accès à l’eau, à l’énergie et aux infrastructures; la création d’activités génératrices de revenus et d’autonomie pour les communautés locales; le renforcement des capacités à travers la formation; la valorisation des ressources humaines locales et la sensibilisation aux enjeux de la société.

Ce forum, qui a débuté ce jeudi 08 juillet 2021 par la ville de Bakoumba, constitue donc une véritable opportunité pour la jeunesse de ces localités d’être des acteurs importants du développement. A noter que durant les 3 premiers jours, ces échanges seront organisés sous la forme d’ateliers. Il sera question tout d’abord de faire un bilan des activités menées par Comilog dans les différentes localités et ensuite d’élaborer une feuille de route pour le développement de projet structurant en faveur de la jeunesse.

Le Forum quant à lui se tiendra le dimanche 11 juillet 2021 à l’Ecole des mines et de métallurgie (E3MG) situé à Moanda. Placé sous le thème la RSE dans le processus de développement des départements de Lekoko et de la Lebombi-Leyou, cette rencontre sera l’occasion de présenter la politique RSE de la Comilog, les mécanismes de financement et gestion des fonds dont la présentation sera effectuée par Laure Guillot et le directeur général du Groupe Panafricain ACT Dakar. Le processus de formalisation et d’accès aux services financiers des PME PMI verra l’exposé du directeur général de l’Agence nationale de promotion des investissements Ghislain Moandza Mboma.

A terme, il s’agira de créer les conditions d’un développement économique durable et inclusif par la valorisation des secteurs économiques hors mines mais aussi renforcer les infrastructures à caractère structurant et lutter contre les inégalités sociales par le développement des services sociaux de base.