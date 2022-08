Gabon: Lancement du Festival national des cultures

Ecouter cet article Ecouter cet article

C’est à la faveur d’une conférence de presse animée ce jeudi 11 août 2022 au sein du Musée national des arts, rites et traditions que le ministre de la Culture et des Arts, le Pr. Patrick Mouguiama Daouda a donné le coup d’envoi du Festival national des cultures. Censé se dérouler du 12 au 14 août prochain à Libreville ainsi qu’à l’intérieur du pays, ce rendez-vous permettra de mettre en valeur la richesse culturelle du terroir.

C’est en présence de la presse locale et internationale que le Ministre de la Culture, le Pr. Patrick Mouguiama Daouda accompagné de son ministre délégué Max Samuel Oboumadjogo a fait le point sur les articulations données au Festival national des cultures placées sous le thème « Ma culture, mon identité ». Occasion pour l’autorité ministérielle de préciser qu’il s’agit d’un nouveau format de mise en relief de la culture gabonaise.

« Cette année, nous allons jumeler la fête des cultures et Gabon 9 provinces [..] le temps matériel est très court pour organiser ces deux événements. Mais la raison principale est que nous pensons fondamentalement que ces deux événements doivent en faire un. », a d’ores et déjà annoncé le membre du gouvernement. Pour sa part, Max Samuel Oboumadjogo a révélé que le ministère joue le rôle de soutien technique.

« On demande aux personnes de s’inscrire spontanément si elles veulent participer mais on se réserve le droit d’avoir un regard sélectif car la qualité des participants est un critère non négligeable », a soutenu le ministre délégué à la Culture. Notons que pour cette première édition, les activités se dérouleront à l’esplanade de Gabon Télévisions du vendredi 12 au dimanche 14 août prochain.



Clôturant l’échange, le Pr. Patrick Mouguiama Daouda a annoncé la couleur festive de cet événement. « Vous verrez à côté de la diversité culturelle gabonaise proprement dite toutes les nationalités qui sont représentées ici, tous les pays présents vont nous accompagner » a-t-il déclaré. À ce jour, près de 400 acteurs culturels. Il s’agit entre autres de sculpteurs, des danseurs traditionnels et présentations de mets. Il faut souligner que l’événement s’étendra dans l’hinterland en simultané notamment dans les 9 chefs-lieux provinciaux.