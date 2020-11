Gabon: lancement du Festival du Film de Masuku Nature et Environnement dès ce 10 décembre

C’est au cours d’une conférence de presse animée ce jeudi 26 novembre 2020 que la présidente de l’association Festival de Masuku Nadine Otsobogo a annoncé le programme de la 8e édition du Festival du Film de Masuku, Nature et Environnement qui se tiendra du 10 au 15 décembre 2020 à Franceville, dans la province du Haut Ogooué. Un festival qui a pour objectif de faire rayonner les atouts et les enjeux de la nature ainsi que ceux de l’environnement via le cinéma.

La saison estivale entièrement dédiée à l’environnement va débuter dans pas moins de deux semaines, soit le 10 décembre prochain du côté de Franceville. Pour la 8ème année consécutive, le Gabon sera l’hôte de l’unique événement international du pays qui porte entièrement sur la thématique de la nature et de l’environnement au sens large.

À travers les moyens de l’audiovisuel, le festival du Film de Masuku, Nature et Environnement, interroge la place de l’Homme dans son cadre de vie, et consacre une place importante aux images de l’Afrique. Entièrement gratuit et ouvert au grand public, le festival poursuit son chemin à vocation éducative mais aussi divertissante, avec pour principal objectif « faire rayonner le cinéma environnemental », a rappelé Nadine Otsobogo, déléguée générale du festival du Film de Masuku, Nature et Environnement.

Au menu donc de cette 8ème édition, 13 films sélectionnés qui seront projetés à l’auditorium de l’Université des sciences et techniques de Masuku (USTM) pour faire la part belle des festivités. Mais aussi, une masterclass qui va porter sur l’archéologie et l’analyse de l’image, des ciné-débats sur l’Amazonie et le Bassin du Congo, deux poumons verts de la terre.

Considérant la situation sanitaire actuelle, à côté des manifestations en présentiel, des projections virtuelles seront à retrouver sur la page Facebook éponyme de l’événement: Festival de Masuku Nature et Environnement .