Gabon: lancement du chapitre Gabonais de l’internet Society

Du mardi 22 au jeudi 24 février 2022 à l’hôtel Boulevard de Libreville se tiendra une série de cinq ateliers en relation avec les grandes thématiques liées au développement de l’Internet au Gabon organisé par l’Association Internet Society Chapitre du Gabon (ISOC Gabon). Des rencontres qui ont pour objectif de promouvoir l’accessibilité de l’internet sur l’ensemble du territoire national.

Placée sous le thème « Promouvoir et renforcer l’internet pour tous au Gabon », l’initiative porté par Internet Society Chapitre du Gabon a pour objectif de rendre accessible l’internet pour tous dans le pays. C’est dans cette optique qu’au cours de ces 5 ateliers qui se tiendront du mardi 22 au jeudi 24 février 2022 il sera question de contribuer à travers des échanges au désenclaver des communautés qui ne sont pas couvertes en réseau télécom, car jugées peu rentables par les opérateurs de téléphonie mobile.

Si internet permet aujourd’hui à de nombreux gabonais de continuer à travailler ou d’échanger, il est à noter qu’il n’est pas encore accessible à tous et ce malgré les investissements consentis depuis 2009 par le gouvernement. Or, sa valeur se mesure notamment à son accessibilité. Afin d’être une référence en termes de connectivité, il faudrait donc un « désenclavement de tout le pays. Son développement nécessite la contribution de tous les acteurs : l’État, les entreprises, la société civile, le monde académique, la recherche », peut-on lire dans le communiqué de l’internet Society parvenu à la rédaction de Gabon Média Time.

Partageant une vision commune, celle d’une société de l’information inclusive, ouverte, globalement connectée, sécurisée, transparente et digne de confiance et qui favorise le développement socio-économique des populations, Internet Society -ISOC chapitre du Gabon entend collaborer avec toutes les composantes de l’écosystème Internet du pays. Une nécessité dans un monde où le numérique joue un rôle primordial et qui sera abordé durant cette série d’ ateliers en relation avec les grandes thématiques liées au développement de l’Internet au Gabon, avec la participation de nombreux experts nationaux et internationaux.