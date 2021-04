Gabon: lancement du 1404, le numéro vert gratuit pour dénoncer les violences faites aux femmes

Le Premier ministre Rose Christiane Ossouka Raponda a procédé au lancement ce vendredi 30 avril 2021, du numéro vert gratuit, 1404 afin de signaler les cas de violences multiformes basées sur le genre. La création de ce numéro vert, fait partie des 33 mesures issues du rapport de la stratégie de la promotion des droits de la femme et de la réduction des inégalités femmes/hommes au Gabon.

Présenté en Conseil de ministres ce jeudi 29 avril 2021 par le ministre des Affaires sociales et des Droits de la femme, Prisca Koho Nlend, le gouvernement a pris acte de la communication relative au lancement du numéro vert gratuit « 1404 » destiné à l’écoute et à l’accompagnement multiforme des victimes de Violences Basées sur le Genre (VBG).

La création de ce numéro vert spécifique aux violences basées sur le genre devrait permettre de dénoncer les violences faites aux femmes et aux filles. Elle s’inscrit dans la démarche des plus hautes autorités du pays, en tête desquelles le chef de l’Etat Ali Bongo Ondimba, d’éradiquer les violences faites aux femmes. Elle fait partie de l’une des trente-trois mesures préconisées par la Stratégie Gabon Egalité.

Outre le lancement du numéro vert gratuit, le président de la République a également annoncé la mise en ligne du site gabon-egalite.com dédié à la lutte contre les violences faites aux femmes.

Pour rappel, les violences faites aux femmes et aux filles constituent l’une des violations des droits de l’Homme les plus répandues dans le monde. Le Gabon ne faisant pas exception, plusieurs femmes gabonaises sont victimes de violences multiformes. Les chiffres de la stratégie de promotion des droits des femmes et de réduction des inégalités femmes/hommes pour 2020 font état de 90 % de victimes de violences sexuelles et 64 % des victimes de violences physiques.