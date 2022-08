Gabon: lancement des travaux des zones agricoles à forte productivité

Ecouter cet article Ecouter cet article

Le week-end écoulé, le ministre de l’Agriculture Charles Mve Ella a procédé au lancement des zones agricoles à forte productivité (ZAP) afin de mettre un terme aux importations des denrées. A cet effet, le membre du gouvernement a tenu à échanger avec les habitants d’Ekouk dans le département de Komo Kango sur l’opportunité qu’offre ce projet en matière de développement.

« On rapproche le développement agricole des populations. C’est une avancée énorme vers ce qu’on appelle la souveraineté alimentaire. Et après devenir, pourquoi pas, un pays exportateur ! ». C’est en ces termes que le ministre de l’Agriculture s’est exprimé au cours des échanges qu’il a eu il y a quelques jours avec les populations de cette bourgade de la province de l’Estuaire.

A noter que ce sont près de 600 parcelles qui ont déjà été distribuées dans le cadre du développement de ce projet réparties dans cinq localités du pays: notamment Kango à Andem dans la province de l’Estuaire, en Idemba et Mboukou dans la Ngounié et Bifoun-Abanga dans le Moyen-Ogooué. Ces parcelles sont sécurisées et cadastrées et les superficies vont de 1 à 1000 hectares.



Le lancement de ces zones agricoles à forte productivité n’a d’ailleurs pas laissé insensibles les populations qui ont manifesté leur intérêt pour prendre part à son développement. « Nous voulons devenir des producteurs agricoles, qui s’enrichissent, bien sûr. Je suis tellement contente que la ZAP vienne ! On voit la forte production de bananes et d’autres produits, comme le manioc, le maïs, les carottes qui viennent du Cameroun… Et qu’ils nous donnent de l’argent ! », a confié l’un des membres d’une fédération de coopératives de production de bananes, manioc, fruits et légumes.