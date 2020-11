Gabon: lancement des travaux de la Task force sur la réduction des inégalités hommes-femmes

A l’occasion de la célébration de la Journée internationale pour l’élimination de la violence à l’égard des femmes, le Premier ministre Rose Christiane Ossouka Raponda a procédé ce mercredi 25 novembre au lancement des travaux de la Task force sur la mise en œuvre de la stratégie de réduction des inégalités hommes-femmes au Gabon.

C’est en présence de la première dame Sylvia Bongo Ondimba que se sont ouverts les travaux de cette entité qui aura pour objectif de réfléchir à la mise en œuvre des recommandations issues de la stratégie de réduction des inégalités hommes-femmes au Gabon dont le rapport avait été remis au chef de l’Etat Ali Bongo Ondimba le mercredi 30 septembre 2020.

La mise en place de cette entité s’inscrit dans la droite ligne des engagements pris par le gouvernement en matière de réduction des inégalités hommes-femmes. En effet, cet engagement, selon la cheffe du gouvernement, est de faire de l’objectif numéro 5 des objectifs de développement durable une réalité au Gabon.

Lors de son intervention, Rose Christiane Ossouka Raponda a martelé que « le Gabon doit être exemplaire en la matière ». « C’est tout autant une question de justice, d’équité que d’efficacité collective. Car promouvoir l’égalité hommes-femmes, c’est permettre à son pays de se développer plus vigoureusement et plus rapidement », a-t-elle indiqué.