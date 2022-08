Gabon: lancement des travaux de construction de la centrale photovoltaïque d’Ayeme Plaine

Ecouter cet article Ecouter cet article

Le vendredi 12 août 2022, l’entreprise Solen a procédé, à Ayeme Plaine, à environ 30 kilomètres de Libreville, au lancement des travaux de construction d’une centrale photovoltaïque. Celle-ci devrait être opérationnelle d’ici fin juillet 2023 et devrait permettre de satisfaire l’accroissement des besoins énergétiques de la ville de Libreville et de sa périphérie.

Destiné à l’alimentation en électricité de milliers de foyers dans le Grand Libreville, le projet de centrales solaires photovoltaïques vient d’être remis au goût du jour par le gouvernement. A travers son plan de Cadrage Budgétaire à Moyen Terme (CBMT) 2022-2024 censé promouvoir les objectifs à moyen terme du Plan d’accélération de la transformation (PAT), celui-ci a procédé au lancement des travaux de construction au village Ayeme-Plaine.

Ce dispositif technique permettra de produire 120 MW d’électricité en deux phases de 60 mégawatts (MW) + 15 mégawatts heure (MWhr), dont la première débutera immédiatement. Filiale de Solen Renewables Dubaï, Solen Gabon investira dans le développement, la construction et l’exploitation d’une centrale électrique à base de modules photovoltaïques solaires pour 30 MW, ainsi que dans un système de stockage d’énergie par batterie (BESS) de 8 MWhr pour la première étape de la phase 1.

La centrale devrait être opérationnelle d’ici fin juillet 2023 et l’énergie produite pendant cette première phase remplacera environ 100 000 tonnes de CO2 par an. A noter que cette volonté de l’exécutif de relancer ce projet capable de réduire aussi bien les émissions de CO2 à plus de 2600 tonnes par an, que les coûts de production de l’ordre de 30%, intervient 6 mois mois après la convention signée entre le ministère de l’Energie et Solen Gabon. D’autres projets qui pourraient porter la production d’électricité à plus de 2800 Gwh et celle de l’eau à 140 millions de m3 à l’horizon 2024.